يوفنتوس يعلن عن تعاقده رسمياً مع دي ماريا

وخضع اللاعب الدولي الأرجنتيني للفحوصات الطبية الروتينية صباح اليوم الجمعة لإكمال التعاقد مع يوفنتوس، حيث أعلن يوفنتوس أنّ النجم الأرجنتيني سيرتدي القميص رقم 22.

وحط دي ماريا الرحال أمس الخميس في مدينة تورينو تمهيداً لانضمامه إلى نادي السيدة العجوز.

ولعب دي ماريا (34 عاماً) للعديد من الأندية الكبرى في أوروبا مثل بنفيكا البرتغالي (2007-2010) وريال مدريد الإسباني (2010-2014) ومانشستر يونايتد الإنكليزي (2014-2015) وباريس سان جيرمان الفرنسي (2015-2022).

ويسعى يوفنتوس إلى تجديد صفوفه بضم لاعبـِين جـدد يـساهمون في عودة السّيدة العجوز إلى منصّاتِ التتويج، ومن أبرز القادمين، الفرنسي بول بوغبـا ونيكولو زانيولو وفقاً للتّقارير.



