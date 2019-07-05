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كوبا أمريكا 2019
ميركاتو

يوفنتوس يعزّز دفاعه بالتركي ديميرال

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عزّز يوفنتوس، بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم في المواسم الثمانية الأخيرة، خط دفاعه بضمّه التركي ميريه ديميرال، الذي تقمّص الموسم الماضي ألوان ساسوولو، مقابل 18 مليون يورو.

AFP


ولفت التركي البالغ من العمر 21 عاما الأنظار منذ انتقاله إلى ساسوولو في كانون الثاني/يناير الماضي على سبيل الاعارة من آلانيا سبور، ما دفع يوفنتوس إلى التعاقد معه لخمسة أعوام من أجل مساندة ليوناردو بونوتشي وجورجيو كييليني ودانييلي روغاني.

ويأمل يوفنتوس الذي تعاقد مع مدرب نابولي السابق ماوريتسيو ساري للإشراف عليه خلفا لماسيميليانو أليغري، أن يحقق هدفه الأهم لهذا الصيف وهو ضم المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت من أياكس أمستردام.

وتشير التقارير إلى أن يوفنتوس توصّل إلى اتفاق مع اللاعب بشأن الانتقال، لكن أياكس لم يقتنع بالعرض الأول الذي قدمه بطل إيطاليا، ما سيدفع الأخير إلى تحسين العرض المالي إذا ما أراد أن يسبق برشلونة الإسباني للحصول على خدمات هذا اللاعب.
 

يوفنتوس ميريه ديميرال
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