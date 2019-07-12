يوفنتوس  يضم روميرو في خطوة مبكرة لتجديد خط دفاعه



وقال فريق "السيدة العجوز" في بيان إنّ: "يوفنتوس واللاعب وقعا عقداُ لمدة خمسة أعوام حتى 30 حزيران/يونيو 2024".

وأضاف: "توصل يوفنتوس إلى اتفاق مع جنوى بإعارة مجانية للاعب حتى 30 حزيران/يونيو 2020" مشيراً إلى أنّ إمكانية "مكافآت بقيمة 5,3 ملايين يورو سيتم دفعها إلى جنوى بحسب العروض" التي سيقدمها اللاعب.

وخاض روميرو (21 عاماً) 27 مباراة وسجل هدفين في موسمه الأول في إيطاليا بعدما انتقل إلى جنوى في تموز/يوليو الماضي قادماً من بلغرانو الأرجنتيني.

وبات روميرو سادس لاعب يتعاقد مع يوفنتوس ومدربه الجديد ماوريتسيو ساري بعد الويلزي آرون رامسي والفرنسي ادريان رابيو والتركي مريح ديميرال ولوكا بيليغريني إضافة إلى عودة الحارس الاسطوري جانلويجي بوفون.

وتوّج يوفنتوس الموسم الماضي بلقبه الثامن في الدوري، لكنه لا يزال يلهث منذ 1996 خلف لقب بطل مسابقة دوري أبطال أوروبا.