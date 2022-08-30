ياريمتشوك إلى بروج في أغلى صفقة بلجيكية

ووقّع ياريمتشوك (26 عاماً) عقداً حتى عام 2026، حسب ما أعلن النادي البلجيكي المشارك هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا.

وبالاضافة إلى مبلغ 16 مليون دولار، يتضمن العقد 3 ملايين إضافية كمكافآت، حسب النتائج المحقّقة، على ما أفاد نادي العاصمة البرتغالية المتأهل أيضاً لخوض دوري أبطال أوروبا.

ووفق موقع ترانسفرماركت المتخصص، فان هذا الانتقال هو الأغلى للاعب قادم إلى الدوري البلجيكي. تخطى قيمة قدوم المدافع زينيو فانهويسدن إلى ستاندار لياج من إنتر الإيطالي عام 2019 مقابل 11.74 مليون يورو.

وكان بروج سجل مطلع الشهر الجاري أغلى صفقة للاعب يغادر الدوري البلجيكي، اثر انتقال شارل دي كيتلار إلى ميلان الإيطالي بصفقة مقدرة بـ35 مليون يورو.

ولم ينجح ياريمتشوك بفرض نفسه مع نسور بنفيكا، وعاد إلى بطولة يعرفها بعد حمله ألوان خنت بين 2017 و2021.