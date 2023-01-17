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وولفرهامبتون يضم سارابيا من باريس سان جيرمان

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أعلن نادي وولفرهامبتون الإنكليزي عن ضم الإسباني بابلو سارابيا من باريس سان جيرمان الفرنسي بعقد يمتد لعامين ونصف.

Reuters

 

اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً والذي شارك مع إسبانيا في مونديال قطر الشهر الماضي، هو نتاج لأكاديمية ريال مدريد المشهورة عالميًا، ولعب تحت إمرة لوبيتيغي لأول مرة بقميص منتخب إسبانيا تحت 19 عامًا في عام 2011، عندما عين سارابيا قائدًا للمنتخب في بطولة أوروبا تحت 19 عامًا.

لعب سارابيا لخيتافي وإشبيلية

انتقل في عام 2019 إلى صفوف سان جيرمان، وفاز معه بثمانية ألقاب، على الرغم من إعارته الموسم الماضي إلى سبورتنغ البرتغالي حيث سجل 22 هدفًا وقدم 11 تمريرة حاسمة. 

يخوض ولفرهامبتون معركة البقاء في "بريميرليغ" حيث يحتل المركز السادس عشر في الترتيب العام، وقد خرج من منطقة الهبوط الأسبوع الماضي بفوزه على وست هام 1-صفر. 

باريس سان جيرمان وولفرهامبتون بابلو سارابيا
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