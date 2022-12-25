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ميركاتو

وولفرهامبتون يضم رسمياً البرازيلي كونيا قادماً من أتليتيكو مدريد

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أعلن فريق وولفرهامبتون المنافس في الدوري الإنكليزي الممتاز ضم المهاجم البرازيلي ماتيوس كونيا إلى صفوفه قادماً من أتليتيكو مدريد الإسباني.

AFP

ونشر النادي الإنكليزي الخبر عبر حسابه الرسمي على تويتر مؤكداً أن الصفقة ستفعل انطلاقاً من الأول من كانون الثاني/يناير 2023.

من جانبه أبدى كونيا سعادته لانتقاله إلى النادي الإنكليزي موضحاً أنه أمر رائع له أن ينافس في الدوري الإنكليزي الممتاز موضحاً أن المشروع الطموح الذي تتبناه إدارة النادي هو السبب الأول في انتقاله إليه.

ولعب المهاجم البرازيلي لأندية لايبتسيش وهرتا برلين في ألمانيا قبل انتقاله لأتليتيكو مدريد الذي خاض معه 40 مباراة سجل فيها 6 أهداف.

وكان كونيا عضواً في منتخب البرازيل الأولمبي الذي أحرز الميدالية الذهبية في مسابقة كرة القدم ضمن دورة الألعاب الأولمبية الماضية في طوكيو.
 

ميركاتو الدوري الإنكليزي الممتاز وولفرهامبتون ماتيوس كونيا
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