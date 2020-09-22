وكيل بايل يصف معاملة جماهير ريال مدريد لموكله بالـ"مخزية"



وعاد بايل (31 عاماً) الأسبوع الفائت إلى توتنهام الذي غادره عام 2013 إلى نادي العاصمة الإسبانية بصفقة قياسية عالمية حينها بلغت 85 مليون جنيه إسترليني (109 ملايين دولار).



وحقق الجناح الذي ينتهي عقده مع ريال عام 2022، لقب دوري أبطال أوروبا أربع مرات ولقب الدوري المحلي مرتين في مدريد.



كما يتصدر قائمة الهدافين البريطانيين في "لا ليغا" عبر التاريخ مع 80 هدفاً في 171 مباراة.

ولم يجد بايل مكاناً له في تشكيلة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان الذي عاد لولاية ثانية في العاصمة الاسبانية في آذار/مارس 2019 وحاول التخلي عنه مطلع الموسم الماضي إلى أحد أندية الدوري الصيني، لكن الصفقة ألغيت في اللحظة الأخيرة.

واعتبر وكيله أن الدولي الويلزي لم يعامل بالاحترام الذي يستحقه، إذ قال في حديث مع هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" إنه "في رأيي، لم يُعامل بالطريقة الصحيحة مع شخص قدم الكثير لنادٍ عظيم".

وتابع: "أعتقد أن الأمور سارت على نحو خاطئ، من الصعب القول ما كانت المشكلة تحديداً ولكن أعتقد أنه بالنسبة لشخص حقق كل ما حققه مع ناد لسبع سنوات، كان يجب أن يحظى بمعاملة أفضل".

وأضاف: "لا أريد أن ألوم أحداً أو الدخول في التفاصيل، أعتقد أن معاملة الجماهير كانت مخزية والنادي لم يساعد، هذا كل ما أريد قوله".

وأردف: "آمل أن مسألة (العودة إلى ريال) لن تحصل، سيحقق النجاحات في توتنهام وسيرغب في البقاء وسيكون من السهل القيام بباقي الأمور".

