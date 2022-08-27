وكيل أعمال رونالدو يفاوض مسؤولي نابولي من قبل beIN SPORTS August 27, 2022 10:59 أكدت مصادر beIN SPORTS أنّ وكيل أعمال كريستيانو رونالدو جورج منديش يجري مفاوضات مع نادي نابولي من أجل انتقال النجم البرتغالي للفريق الإيطالي. Reuters ويتم البحث عن حلول مادية وفنية تتعلق ببيع مهاجم نابولي النيجيري فيكتور أوسيمين. ميركاتو مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو نابولي السابق مسؤول بإدارة نابولي يؤكد أن ال اقرأ التالي - آخر الأحداث August 27, 2022 10:59 وكيل أعمال رونالدو يفاوض مسؤولي نابولي August 26, 2022 22:37 مسؤول في نابولي: المفاوضات جارية لجلب رونالدو August 26, 2022 15:41 نيوكاسل يضمّ السويدي ألكسندر إسحاق إلى صفوفه August 26, 2022 09:34 يوفنتوس يعلن رسمياً عن ضم ميليك August 25, 2022 17:37 ميليك في مدينة تورينو لاستكمال انتقاله إلى يوفنتوس August 25, 2022 13:54 المهاجم الجزائري سليماني إلى بريست لموسم واحد August 25, 2022 12:24 أومتيتي معاراً من برشلونة إلى ليتشي لمدة عام August 25, 2022 09:10 مرسيليا يستعير الإيفواري بايي من مانشستر يونايتد August 24, 2022 22:21 ريال بلد الوليد يتعاقد مع المغربي زهير فضال August 24, 2022 21:31 اتفاق بين برشلونة وليتشي بخصوص انتقال أومتيتي