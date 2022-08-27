وكيل أعمال رونالدو يفاوض مسؤولي نابولي

من قبل beIN SPORTS August 27, 2022 10:59 أكدت مصادر beIN SPORTS أنّ وكيل أعمال كريستيانو رونالدو جورج منديش يجري مفاوضات مع نادي نابولي من أجل انتقال النجم البرتغالي للفريق الإيطالي.