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كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
ميركاتو

وكيل أعمال رونالدو يفاوض مسؤولي نابولي

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أكدت مصادر beIN SPORTS أنّ وكيل أعمال كريستيانو رونالدو جورج منديش يجري مفاوضات مع نادي نابولي من أجل انتقال النجم البرتغالي للفريق الإيطالي.

Reuters

 ويتم البحث عن حلول مادية وفنية تتعلق ببيع مهاجم نابولي النيجيري فيكتور أوسيمين.

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مسؤول بإدارة نابولي يؤكد أن المفاوضات جارية لاستقدام كريستيانو رونالدو
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