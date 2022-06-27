وست هام يضم أريولا حارس سان جيرمان بصورة دائمة

ووقّع أريولا على عقد لمدة خمس سنوات مع وست هام بعد صفقة بلغت قيمتها وفق التقارير 7.75 ملايين جنيه إسترليني (9.5 ملايين دولار)، على أن ينافس مع البولندي لوكاش فابيانسكي على مركز الحارس رقم واحد في الفريق اللندني.

قال ابن الـ29 عاماً "أنا سعيد بهذا التوقيع وسعيد بالبقاء هنا بشكل دائم وأتوق للبدء بالتمارين والقيام بواجبي".

وتابع "الأمر الأهم أنني شعرت بحب الجماهير الموسم الماضي، وهو مهم جدًا بالنسبة لي أن أشعر أنني محبوب".

وخاض أريولا المتوج مع فرنسا بلقب كأس العالم 2018، مسابقتي الكأس المحلية والدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الموسم الماضي، في حين كان فابيانسكي الحارس الأول في الدوري الانكليزي الممتاز.

وأعرب المدرب الإسكتلندي ديفيد مويز عن سعادته بضم أريولا قائلاً: "ألفونس ساهم بشكل كبير مع الفريق خلال فترة الإعارة الموسم الماضي. أظهر أداؤه لماذا هو حارس من الطراز العالي".

