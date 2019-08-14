وسام بن يدر يحط في موناكو لخمس سنوات

وفي غضون ثلاثة مواسم، أصبح اللاعب التونسي الجذور رابع أفضل هداف في تاريخ النادي الاندلسي (70 هدفاً في 138 مباراة)، كما خاض 4 مباريات مع منتخب فرنسا سجل فيها هدفاً وحيداً.

وسيعود بن يدر (29 عاماً) الى الدوري الفرنسي الذي تركه عام 2016 بعد أن حمل ألوان تولوز لستة مواسم.

وقال رئيس مجلس إدارة موناكو الروسي اوليغ بتروف في بيان "وسام لاعب موهوب جداً، مهاجم كامل، أثبت حسه التهديفي في تولوز وإشبيلية، لكن أيضاً في المسابقات الدولية. هو أيضاً لاعب يملك ذهنية مثالية".

وبحسب عدة مصادر قريبة من النادي الفرنسي، سيستثمر موناكو 40 مليون يورو (نحو 45 مليون دولار) في ضم بن يدر.

وفي الوقت عينه، سيسلك المهاجم البرتغالي روني لوبيش المرتبط بعقد مع موناكو حتى 2022، الطريق المعاكس منتقلاً إلى إشبيلية في صفقة مقدرة بعشرين مليون يورو.