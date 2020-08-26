العربية
English
دوري أبطال أوروبا
ميركاتو

هندرسون مستمر في مانشستر يونايتد حتى 2025

من قبل

‬‬أعلن نادي مانشستر يونايتد الأربعاء عن تمديد عقد الحارس دين هندرسون ليبقى في أولد ترافورد حتى عام 2025 مع وجود بند يسمح بالتجديد لعام آخر.

AFP

وقضى الحارس البالغ من العمر 23 عاما موسمين على سبيل الإعارة مع شيفيلد يونايتد وساعد الفريق على الصعود من الدرجة الثانية في موسم 2018-2019 قبل أن يحافظ على شباكه نظيفة 13 مرة في الدوري الممتاز الموسم الماضي.

ولم يكشف النادي عن التفاصيل المالية لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن هندرسون سيحصل على 120 ألف جنيه استرليني (159 ألف دولار) في الأسبوع مع يونايتد.

وقال هندرسون لموقع النادي ”ثقة المدرب أولي غونار سولشار والنادي تعني الكثير بالنسبة لي. مركز حراسة المرمى في يونايتد في حالة رائعة. هناك ثلاثة حراس على أعلى مستوى حققوا الكثير في اللعبة“.

وسيتنافس هندرسون على حراسة مرمى الفريق الأول مع الدولي الإسباني ديفيد دي خيا، الذي تعرض لانتقادات الموسم الماضي بعد سلسلة من الأخطاء، والأرجنتيني سيرجيو روميرو.

وقال سولشار ”دين حارس رائع يتطور باستمرار“.

واحتل يونايتد المركز الثالث في الدوري الممتاز الموسم الماضي ليتأهل لدوري الأبطال. 

ميركاتو الدوري الإنكليزي مانشستر يونايتد دين هندرسون
السابق تشيلسي يعلن رسمياً التعاقد مع
اقرأ
تشيلسي يعلن رسمياً التعاقد مع بن شيلويل
التالي

آخر الأحداث