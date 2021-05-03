هل يمهد أشرف حكيمي لترك إنتر والعودة إلى ريال مدريد؟



وتوّج أشرف حكيمي أمس الأحد بلقب الدوري الإيطالي رسمياً مع إنتر بعدما قدم موسماً جيداً جداً عقب انتقاله من ريال مدريد الصيف الفائت.

وكان حكيمي معاراً إلى بوروسيا دورتموند الألماني قبل أن يقرر ريال مدريد بيعه إلى إنتر مقابل قرابة 40 مليون يورو.

وتناولت بعض الصحف في الأسابيع الماضية إمكانية استعادة ريال مدريد للنجم المغربي بحجة وجود بند في عقده يمنح الفريق الملكي أفضلية الشراء في حال قرّر إنتر بيعه.

وأشارت الصحف حينها إلى حاجة بطل إيطاليا للأموال بسبب الظروف الصعبة التي يمر بها معظم الأندية على خلفية استمرار تداعيات جائحة كورونا.

وقال حكيمي عن علاقته بناديه السابق ريال مدريد: "كنت سأحب البقاء في ريال مدريد"، في إشارة لتركه باب العودة مفتوحاً أمام بيريز رئيس النادي.

وتابع: "كان ريال مدريد منزلي، كنت سأحب البقاء هناك والقتال من أجل مكاني، لكن النادي قرر خلاف ذلك".

ورفض حكيمي توجيه اللوم للإدارة أو حتى لزيدان الذي اعتمد عليه في فترته التدريبية الأولى.

وسجّل حكيمي سبعة أهداف وأسهم بست تمريرات حاسمة في موسمه الأول مع إنتر تحت إدارة أنطونيو كونتي.

