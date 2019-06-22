هل يستجيب دي ليخت لدعوة رونالدو في اللعب مع يوفي؟

وارتبط اسم مدافع أياكس أمستردام البالغ 19 عاماً بالانتقال إلى برشلونة الاسباني ثم باريس سان جيرمان الفرنسي، لكن يوفنتوس "يغري مدافع أياكس بعقد يستحيل رفضه، إضافة إلى سحر تواجد النجم كريستيانو رونالدو".

يأتي هذا الخبر بعد دعوة رونالدو المدافع الصاعد بقوة للانضمام إلى يوفنتوس، بعد مواجهة البرتغال وهولندا في نهائي دوري الأمم الأوروبية في كرة القدم مطلع الشهر الجاري.

قال دي ليخت في حديث تلفزيوني "لم أفهمه في بادىء الأمر. كنت مصدوما قليلاً، لذا ضحكت. لكنني لم أقل شيئاً".

وأضافت قناة "نوس" إنه بحال انتقال دي ليخت إلى تورينو، سيتقاضى بين 15 و20 مليون يورو سنوياً (بين 16 و22 مليون دولار)، وذلك في عقد لخمسة أعوام.

وأشارت "دي تيليغراف" أن وكيل اللاعب الجدلي مينو رايولا يتمتع بعلاقات "مميزة" مع إدارة يوفنتوس، لكنها لم تستبعد انتقال اللاعب إلى سان جيرمان.

وعبر دي ليخت عن رغبته بلعب دور أساسي مع الفريق الذي سيحمل ألوانه في المستقبل، وهو قد يجد مثلاً منافسة كبيرة في برشلونة الذي يضم جيرار بيكيه والفرنسيين كليمان لانغليه وصامويل أومتيتي في مركز قلب الدفاع.

ووصف مدرب منتخب هولندا رونالد كومان نضج دي ليخت بقوله على هامش نهائي دوري الأمم الذي أحرزت البرتغال لقبه على حساب هولندا "أكبر مزاياه انه لا يزال بعمر التاسعة عشرة ويملك خبرة لاعب بعمر الخامسة والعشرين".

هل يغيّر رونالدو وجهة دي ليخت من برشلونة إلى يوفنتوس؟