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الدوري الألماني
ميركاتو

هل يخطف مانشستر يونايتد نجم أياكس من ريال مدريد؟

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أندية أوروبية عدّة تحاول الفوز بخدمات نجم أياكس أمستردام الهولندي دوني فان دي بيك.

REUTERS

أكدت صحيفة "دي تليغراف" الهولندية اليوم الأحد تقديم نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي عرضاً لضم متوسط ميدان أياكس أمستردام دوني فان دي بيك. 

وأشارت ذات الصحيفة بأن ريال مدريد قد عقد اتفاقاً مع اللاعب من أجل انتقاله في آخر الموسم الحالي للفريق الملكي مقابل 50 مليون يورو.

وقالت الصحيفة الواسعة الانتشار بأن مانشستر يونايتد يحاول بشتى الطرق استقطاب اللاعب الهولندي المميز من خلال الاعتماد على العلاقة الجيدة التي تربط إد وودورد، المدير التنفيذي للفريق الإنكليزي، وإدوين فان در سار، المدير العام لفريق أياكس والحارس السابق للـ"يونايتد، والتي سهلت الاتصال بين الناديين. 

وتحدثت الصحيفة عن إمكانية فوز الفريق الإنكليزي باللاعب لكونهم جاهزين في حسم الصفقة الآن على عكس ريال مدريد الذي ينتظر عائدات حقوق البث التلفزيوني في آخر الموسم لانتداب دوني فان دي بيك.  

واعترف فان دي بيك (23 عاماً)، الذي ينتهي عقده مع أياكس في عام 2022، بمفاوضات انتقاله إلى ريال مدريد في صائفة 2019 إلا أن المسار كان معقداً وانتهى في اللحظات الأخيرة التي سبقت اغلاق الميركاتو.  


 

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