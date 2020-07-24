هل سيكون حلم رحيل ميسي عن برشلونة إلى إنتر ميلان حقيقة؟

فراس بن أحمد

ذكرت شبكة "راي" الإيطالية بأن والد ووكيل أعمال "ليو"، خورخي ميسي، سينتقل إلى مدينة ميلانو من أجل التفاوض مع إنتر ميلان وهذا ما تم نفيه من المقربين من عائلة ليونيل ميسي.

وأفادت صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" الإيطالية بأن والد "البرغوث"، خورخي ميسي، قد قرر مغادرة برشلونة والاستقرار في مدينة ميلانو من أجل الاستفادة من المزايا الضريبية التي تقدمها الحكومة الإيطالية.

ويحلم كثيرون من مشجعي إنتر في مشاهدة أفضل لاعب في العالم، 6 مرات، بالقميص الأسود والأزرق حيث أكدت "راي" بأن خورخي ميسي سيكون في مدينة ميلانو انطلاقاً من شهر آب/أغسطس من أجل العيش في عاصمة الموضة والشروع في مفاوضات من أجل استقدام إبنه ونجم برشلونة إلى "نيراتزوري".

خورخي ميسي - والد "ليو" ووكيل أعماله

وأضافت صحيفة "لاغزيتا" بأن والد ليونيل ميسي سيقيم في "حي بورتا نوفا" اعتباراً من آب/ أغسطس القادم.

ومنذ فترة، ارتبط اسم ميسي بفريق انتر ميلان بعد تصريحات الرئيس الشرفي للفريق الإيطالي، ماسيمو موراتي، الذي أكد بأنه "يحلم بأن يشاهد ليونيل ميسي بقميص الفريق".

وبعد أن تم تداول هذه الأخبار في الاعلام الإيطالي، سرعان ما أعلن المقربون من اللاعب الأرجنتيني بأن كل هذه المعلومات غير صحيحة وأن اللاعب يتمتع بعطلة مميزة في إيبيزا رفقة الأوروغوياني لويس سواريز.

ومنح المدرب كيكي سيتيين لاعبي برشلونة عطلة بأسبوع لاسترجاع الأنفاس بعد خسارة لقب الدوري الإسباني، الذي فاز به ريال مدريد، والعودة إلى التحضيرات التي تسبق مواجهة نابولي الإيطالي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا والتي ستقام يوم 8 آب/ أغسطس.

يذكر أن مواجهة الذهاب التي دارت على أرضية ملعب سان باولو انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

