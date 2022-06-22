هل سيتعاقد بايل مع كارديف سيتي؟

وارتبط بايل بقوّة بالانتقال المجاني إلى فريق مسقط رأسه بعد نهاية فترة السنوات المضطربة التي قضاها في مدريد.

وأفادت الأنباء أن المهاجم البالغ من العمر 32 عامًا والذي كان في يوم من الأيام أغلى لاعب في العالم، يفكر في إيجابيات وسلبيات الانضمام إلى صفوف كارديف سيتي قبل المشاركة مع منتخب ويلز في نهائيات كأس العالم في قطر في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وأكد ممثلوه لإذاعة "بي بي سي سبورت ويلز" أنهم يجرون مفاوضات مع رئيس كارديف محمد دالمان.

لكن النجم الويلزي أثار التكهنات بأنه قد يفضل كارديف بالقول إن مستوى كرة القدم الذي سيلعبه قبل كأس العالم لن يكون عاملاً حاسماً.

وقال في تصريح خلال فترة النافذة الدولية الأسبوع الماضي: "لا أعرف حقًا ما إذا كان المستوى يحدث فرقًا كبيرًا. مباراة كرة القدم تبقى مباراة في كرة قدم".

وأضاف "أحتاج إلى وقت لأفكر في أفضل خطوة بالنسبة لي ولعائلتي وأطفالي، وآمل أن نقوم بتسوية ذلك هذا الصيف. لدي خيارات".

لكن وكيل أعماله جوناثان بارنيت قال في مقابلة أجريت معه مؤخراً إن "ما سيفعله غاريث فيما بعد لا يتعلق بالمال".

وشوهد بايل في ملعب كارديف التدريبي الأربعاء ما دفع بعض المشجعين إلى القول إنه بصدد إتمام صفقة انتقاله إلى كارديف سيتي. لكن نادي العاصمة يتشارك منشآته مع المصلحة الطبية للاتحاد الويلزي للعبة، وبالتالي فإن تواجد بايل كان للقيام بتدريبات بدنية.