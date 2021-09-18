هل برشلونة فعلاً مهتم بالتعاقد مع ستيرلينغ؟

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة أراد ضم ستيرلينغ هذا الصيف وحتى أن مدير عمليات الكرة في النادي الإسباني ماتيو أليماني سافر إلى مانشستر وحاول حسم الصفقة التي تضمنت الإعارة أو حتى التخلي عن أنطوان غريزمان الذي عاد إلى فريقه السابق أتلتيكو مدريد، أو مواطنه عثمان ديمبيلي، أو سيرجيو روبرتو لبطل الدوري الممتاز.

وزعمت "سبورت" أن الطرفين لم يتوصلا إلى اتفاق، إلا أن ذلك لن يثني برشلونة عن المحاولة مجدداً في فترة الانتقالات الشتوية رغم الأزمة المالية الخانقة التي يمر بها والتي أدت هذا الصيف الى رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

ورأت الصحيفة الكاتالونية بأن مهمة الحصول على ستيرلينغ لن تكون سهلة، لكن برشلونة يمني النفس بمساعدة من مدرب سيتي الحالي ومدربه ولاعبه السابق بيب غوارديولا من أجل جعل هذه الصفقة ممكنة والسماح للدولي الإنكليزي بترك "استاد الاتحاد" الذي وصل اإيه قبل سبعة أعوام.

وما يعزز إمكانية التوصل الى اتفاق بحسب "سبورت"، أن ستيرلينغ وجد نفسه مهمشاً في مستهل الموسم الجديد من الدوري الممتاز في ظل انضمام جاك غريليش من أستون فيلا ووجود النجم البلجيكي كيفن دي بروين، الجزائري رياض محرز، الإسباني فيران توريس، البرازيلي غابريال جيزوس وفيل فودن.

ولم يخض ستيرلينغ أي مباراة كاملة في المراحل الأربع الأولى من الدوري الممتاز، ولعب أساسياً مرة واحدة في المباراة الافتتاحية التي خسرها فريقه ضد توتنهام 0-1 وخرج في الدقيقة 70، فيما شارك بديلاً في المباريات الثلاث الأخرى التي فاز بها رجال غوارديولا.

كما لعب بديلاً في مباراة دوري الأبطال في منتصف الأسبوع والتي فاز بها سيتي على ضيفه لايبزيغ الألماني 6-3، ودخل في الدقيقة 71.

