هرتا برلين يؤكد تعاقده مع خضيرة ورادونيتش

وتطرقت وسائل الإعلام الألمانية الأحد إلى عودة خضيرة (33 عاما) إلى الدوري الألماني من بوابة هرتا برلين في صفقة انتقال حر بعدما فسخ عقده مع يوفنتوس حيث خرج من خطط مدربه الجديد أندريا بيرلو.

ونتيجة الإصابات المتكررة، خاض خضيرة 10 مباريات في الدوري الإيطالي موسم 2018-2019 ثم 12 الموسم الماضي، فيما غاب عن تشكيلة الفريق بالكامل منذ بداية الموسم الحالي.

وقال خضيرة الذي لم يلعب في أي مباراة في الدوري الإيطالي منذ 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 "أشعر أنني بحالة جيدة بدنيًا وأود أن أقدم للفريق الخبرة التي اكتسبتها على مدار السنوات القليلة الماضية".

كما أعلن هرتا برلين عن تعاقده مع رادونيتش (24 عاما) على سبيل الاعارة مع إمكانية الشراء.

ويعاني هرتا برلين في الدوري حيث يحتل المركز الخامس عشر برصيد 17 نقطة بفارق الأهداف أمام أرمينيا بيليفيلد صاحب المركز السادس عشر الذي يفرض على صاحبه خوض الملحق ضد ثالث الدرجة الثانية من أجل البقاء في البوندسليغا.