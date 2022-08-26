نيوكاسل يونايتد يضمّ السويدي ألكسندر إسحاق إلى صفوفه



أعلن نيوكاسل يونايتد عن ضمّ السويدي ألكسندر إسحاق من ريال سوسييداد بعقد طويل الأمد اليوم الجمعة.

ولم يكشف النادي عن قيمة الصفقة لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن "الماغبايز" دفع نحو 59 مليون جنيه استرليني (70.03 مليون دولار) من أجل إسحاق (22 عاما).

وقال إسحاق في بيان نُشر على موقع نيوكاسل "إنه ناد عظيم وتاريخي ويحب أي لاعب أن يمثله ويلعب أمام جماهيره المذهلة ولهذا أحببت المجيء إلى هنا وكذلك بسبب مشروع النادي الذي أؤمن به".

وأضاف "أعتقد أن نيوكاسل يلعب بطريقة جذابة جدا وأود أن أشكل جزءً من النادي".

ويعدّ إسحاق ركيزة أساسية في هجوم السويد وخاض 37 مباراة دولية وسجل 9 أهداف منذ انطلاقته في 2017، بينما أحرز 44 هدفا في 132 مباراة مع سوسييداد.