نيوكاسل يمدد عقد تريبيير

و جاء في بيان لإدارة الماك بايز أنّ الفريق سعيد بإعلان تمديد عقد ظهيره الأيمن إلى غاية ألفين وخمسة وعشرين.

الدولي الإنكليزي كان قد التحق بنيوكاسل قادماً من أتليتيكو مدريد الإسباني مقابل أربعة عشر مليون يورو وقدم مستويات لافتة في الموسمين الأخيرين.

