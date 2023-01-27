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الدوري الإنكليزي الممتاز
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نيوكاسل يمدد عقد تريبيير

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أعلن نادي نيوكاسل يونايتد تمديد عقد لاعبه كيران تريبيير إلى غاية نهاية موسم 2024-2025. ​​​​​​​

Reuters

و جاء في بيان لإدارة الماك بايز أنّ الفريق سعيد بإعلان تمديد عقد ظهيره الأيمن إلى غاية ألفين وخمسة وعشرين.

الدولي الإنكليزي كان قد التحق بنيوكاسل قادماً من أتليتيكو مدريد الإسباني مقابل أربعة عشر مليون يورو وقدم مستويات لافتة في الموسمين الأخيرين.
 

نيوكاسل يونايتد كيران تريبير
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