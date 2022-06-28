نيوكاسل يعلن توصّله لاتفاق مبدئي مع ليل بشأن بوتمان

من قبل beIN SPORTS June 28, 2022 22:57 أعلن نادي نيوكاسل الإنكليزي اليوم الثلاثاء توصله لاتفاق مبدئي مع نظيره الفرنسي ليل من أجل ضمّ المدافع الهولندي سفين بوتمان بعقد يمتد لخمسة مواسم.