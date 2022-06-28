نيوكاسل يعلن توصّله لاتفاق مبدئي مع ليل بشأن بوتمان من قبل beIN SPORTS June 28, 2022 22:57 أعلن نادي نيوكاسل الإنكليزي اليوم الثلاثاء توصله لاتفاق مبدئي مع نظيره الفرنسي ليل من أجل ضمّ المدافع الهولندي سفين بوتمان بعقد يمتد لخمسة مواسم. AFP ميركاتو ليل نيوكاسل سفين بوتمان السابق موناكو يتعاقد مع الدولي اليابا اقرأ التالي - آخر الأحداث June 28, 2022 22:57 نيوكاسل يعلن توصله لاتفاق مبدئي مع ليل بشأن بوتمان June 28, 2022 18:09 موناكو يتعاقد مع الدولي الياباني مينامينو June 28, 2022 16:34 ضمك يعلن ضم الدولي الجزائري عبد القادر بدران June 28, 2022 14:22 إمبولي يعزز هجومه بالدولي ديسترو June 28, 2022 10:47 فرناندينيو ينضم لأتلتيكو باراناينسي June 28, 2022 10:39 بوتمان يودّع ليل قبل انتقاله إلى نيوكاسل June 27, 2022 21:33 مونبلييه يعلن رسمياً ضم وهبي الخزري June 27, 2022 20:17 وست هام يضم أريولا حارس سان جيرمان بصورة دائمة June 27, 2022 18:53 حارس مرمى منتخب لبنان ينتقل إلى العروبة السعودي June 27, 2022 18:30 أرسنال يعلن تعاقده مع الحارس الأميركي الدولي تورنر