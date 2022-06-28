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ميركاتو

نيوكاسل يعلن توصّله لاتفاق مبدئي مع ليل بشأن بوتمان

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أعلن نادي نيوكاسل الإنكليزي اليوم الثلاثاء توصله لاتفاق مبدئي مع نظيره الفرنسي ليل من أجل ضمّ المدافع الهولندي سفين بوتمان بعقد يمتد لخمسة مواسم.

AFP
ميركاتو ليل نيوكاسل سفين بوتمان
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