English
العربية
كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز
ميركاتو

نيوكاسل يضم البرازيلي غيماريش

من قبل

أعلن نادي نيوكاسل يونايتد الإنكليزي اليوم الأحد عن تعاقده مع لاعب الوسط الدولي االبرازيلي برونو غيماريش قادماً من ليون الفرنسي بعقد يمتد لأربع سنوات ونصف السنة.

Reuters

ويُعتبر غيماريش، البالغ 24 عامًا، ثالث صفقة للمدرب إيدي هاو في فترة الانتقالات الحالية، بعد وصول الدولي الإنكليزي كيران تريبييه والنيوزيلندي الدولي كريس وود.

وقال هاو "برونو موهبة مثيرة للغاية وكان أحد أهدافنا الأساسية، لذلك يسعدني انضمامه".

وأضاف "إنه يعزّز قوة المجموعة استعدادًا للتحدي المقبل. لقد كان أحد اللاعبين البارزين في فرنسا وهو لاعب دولي للبرازيل".

 

وأشارت التقارير إلى أن قيمة انتقال لاعب الوسط تبلغ 40 مليون يورو (33 مليون جنيه إسترليني)، بالإضافة إلى 8 ملايين يورو إضافية.

كما ذكرت تقارير أن نيوكاسل توصل أيضًا الى اتفاق مع برايتون لضمّ المدافع دان بيرن، مقابل حوالى 13 مليون جنيه إسترليني (15.6 مليون يورو).

ميركاتو نيوكاسل يونايتد برونو غيماريش
السابق ليفربول يتعاقد رسمياً مع الكول
اقرأ
ليفربول يتعاقد رسمياً مع الكولومبي لويس دياز
التالي

آخر الأحداث

>