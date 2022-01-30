نيوكاسل يضم البرازيلي غيماريش

ويُعتبر غيماريش، البالغ 24 عامًا، ثالث صفقة للمدرب إيدي هاو في فترة الانتقالات الحالية، بعد وصول الدولي الإنكليزي كيران تريبييه والنيوزيلندي الدولي كريس وود.

وقال هاو "برونو موهبة مثيرة للغاية وكان أحد أهدافنا الأساسية، لذلك يسعدني انضمامه".

وأضاف "إنه يعزّز قوة المجموعة استعدادًا للتحدي المقبل. لقد كان أحد اللاعبين البارزين في فرنسا وهو لاعب دولي للبرازيل".

وأشارت التقارير إلى أن قيمة انتقال لاعب الوسط تبلغ 40 مليون يورو (33 مليون جنيه إسترليني)، بالإضافة إلى 8 ملايين يورو إضافية.

كما ذكرت تقارير أن نيوكاسل توصل أيضًا الى اتفاق مع برايتون لضمّ المدافع دان بيرن، مقابل حوالى 13 مليون جنيه إسترليني (15.6 مليون يورو).