العربية
English
دوري الأمم الأوروبية
ميركاتو

نيوكاسل يتعاقد مع ويلسون من بورنموث

أعلن نيوكاسل يونايتد الإنكليزي اليوم الاثنين تعاقده مع المهاجم كالوم ويلسون من بورنموث لمدة أربع سنوات.

AFP

ولم يكشف نيوكاسل عن قيمة الصفقة لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن النادي دفع 20 مليون جنيه استرليني (26.30 مليون دولار) لضم اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً.  

وسجل ويلسون 67 هدفا وقدم 30 تمريرة حاسمة في 187 مباراة مع بورنموث بجميع المسابقات عقب انضمامه من كوفنتري في 2014.  

وقال ويلسون لموقع نيوكاسل على الانترنت "منذ الدقيقة التي علمت فيها باهتمام نيوكاسل شعرت بالانجذاب بالتأكيد".  

وأضاف "إنه ناد كبير ويحظى بتاريخ هائل وعلى مر السنين امتلك مهاجمين رائعين واذا كان يمكنني محاكاة نصف ما قدموه سأسعى لذلك".  

وأنهى نيوكاسل الموسم الماضي من الدوري في المركز 13 وسيبدأ الموسم الجديد بمواجهة وست هام يونايتد يوم 12 أيلول/ سبتمبر الجاري.
 

ميركاتو نيوكاسل يونايتد بورنموث كالوم ويلسون
السابق ولفرهامبتون يعلن عن تعاقده مع
اقرأ
ولفرهامبتون يعلن عن تعاقده مع البرازيلي مارسال
التالي

آخر الأحداث