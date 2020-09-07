نيوكاسل يتعاقد مع ويلسون من بورنموث

ولم يكشف نيوكاسل عن قيمة الصفقة لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن النادي دفع 20 مليون جنيه استرليني (26.30 مليون دولار) لضم اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً.

وسجل ويلسون 67 هدفا وقدم 30 تمريرة حاسمة في 187 مباراة مع بورنموث بجميع المسابقات عقب انضمامه من كوفنتري في 2014.

وقال ويلسون لموقع نيوكاسل على الانترنت "منذ الدقيقة التي علمت فيها باهتمام نيوكاسل شعرت بالانجذاب بالتأكيد".

وأضاف "إنه ناد كبير ويحظى بتاريخ هائل وعلى مر السنين امتلك مهاجمين رائعين واذا كان يمكنني محاكاة نصف ما قدموه سأسعى لذلك".

وأنهى نيوكاسل الموسم الماضي من الدوري في المركز 13 وسيبدأ الموسم الجديد بمواجهة وست هام يونايتد يوم 12 أيلول/ سبتمبر الجاري.

