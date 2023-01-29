نيوكاسل يتعاقد مع أنتوني جوردون من إيفرتون

ولم يعلن الماكبايس عن قيمة الصفقة، لكن وسائل الإعلام قدّرتها بحوالي 45 مليون جنيه إسترليني (56 مليون دولار).

والجناح البالغ من العمر 21 عامًا هو أول الواصلين إلى سانت جيمس بارك في نافذة الميركاتو الشتوي.

✍️ We are delighted to announce the signing on Anthony Gordon on a long-term deal!



Welcome to Newcastle United, @anthonygordon! ⚫️⚪️ — Newcastle United FC (@NUFC) January 29, 2023

وقال جوردون لتلفزيون نيوكاسل: "منذ أن سمعت عن اهتمام النادي بي، وأنا أشعر بالسعادة، كنت مقتنعًا دائمًا أن نيوكاسل يناسبني".

وأضاف: "أعتقد أن قاعدة المشجعين والمدينة تناسبني حقًا كشخص، والطريقة التي يلعب بها الفريق تحت قيادة المدرب إيدي هاو في الوقت الحالي تناسبني حقًا، ويبدو النادي وكأنه يسير في الاتجاه الصحيح".

وتابع "أشعر أنها خطوة كبيرة حقًا. الناس لم يروا ما أنا قادر على فعله بعد. أعتقد تحت قيادة هذا المدرب، والطريقة التي يسير بها النادي، يمكنني أن أتفوق حقًا هنا".

ووصف المدرب إيدي هاو اللاعب جوردون بأنه "أفضل المواهب".

وقال: "أنا متحمس حقًا للعمل معه وتطويره، وأنا أتطلع إلى رؤية ما يمكنه فعله بقميص نيوكاسل".

يحتل نيوكاسل المركز الثالث في الدوري الإنكليزي الممتاز، بهزيمة واحدة فقط في الدوري طوال الموسم.

بورفايل:

ولد جوردون في ليفربول، وانضم إلى إيفرتون في سن 11 عامًا.

جاء ظهوره الأول للفريق في مباراة ضمن الدوري الأوروبي ضد أبولون ليماسول في ديسمبر 2017 ، أما الظهور الأول في الدوري الإنكليزي الممتاز فكان في يناير 2020، كبديل أمام وست هام.

بعد فترة إعارة إلى فريق بريستون نورث إند خلال النصف الثاني من موسم 2020-2021، عاد جوردون إلى جوديسون بارك وأثبت نفسه كلاعب أساسي في الفريق، حيث حصل على القميص رقم 10 في بداية هذا الموسم.

في المجموع، خاض 78 مباراة مع إيفرتون ، وسجل سبعة أهداف.

دولياً لعب جوردون مع منتخب إنكلترا تحت 18 عامًا وتحت 19 عامًا وتحت 20 عامًا.

ومع منتخب تحت 21 عامًا خاض تسع مباريات مسجلاً أربعة أهداف

ويمكن أن يكون الظهور لأول له مع الماكبايس عندما يواجهون فريق وست هام في سانت جيمس بارك يوم السبت، 4 فبراير.