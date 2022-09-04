نيس يضم لاعب الوسط الإنكليزي باركلي

وجاء في بيان على الموقع الرسمي للنادي "يصل لاعب الوسط روس باركلي (28 عاماً) في صفقة انتقال حر إلى نيس، بعد 4 سنوات ونصف في تشيلسي".

بدأ الدولي الإنكليزي مسيرته في إيفرتون عام 2010 وأمضى معه ثمانية مواسم (بينها اثنتان إعارة إلى شيفيلد وليدز يونايتد) قبل أن ينتقل إلى تشيلسي في مطلع العام 2018.

إلا أنه لم يتمكن من فرض نفسه في تشكيلة النادي اللندني وخاض خلال أربعة مواسم ونصف مع الفريق اللندني في الدوري الإنكليزي 58 مباراة فقط، علماً أنه أمضى موسم 2020-2021 معاراً في أستون فيلا.

حقق باركلي مع تشيلسي لقب كأس إنكلترا 2018، الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" 2019 وكأس العالم للأندية 2021.

