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دوري أبطال أوروبا
ميركاتو

نوريتش يخرق ضجة كورونا بضم لاعبٍ جديد

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خرق نوريتش سيتي الإنكليزي الضجة التي فرضها فيروس كورونا على النشاطات الرياضية بإعلانه التعاقد مع لاعب جديد.

Reuters


وأعلن نوريتش في موقعه الرسمي على الإنترنت اليوم الجمعة عن التوقيع مع اللوكسمورغي دانيل سيناني.

وجاء في البيان لنادي نوريتش الذي يصارع على البقاء في الدوري الممتاز: "نوريتش اتفق على عقد مع المهاجم اللوكسمبورغي الدولي دانيل سيناني، اللاعب وقّع على عقد مع الكناري وسيرتدي قميص الفريق بدءاً من موسم 2020-2021".

وتابع: "صاحب الـ23 عاماً سيمتد عقده لثلاث سنوات"، مشيراً إلى ثقته بتطور اللاعب الذي سجّل 14 هدفاً في 16 مباراة.

وقال سيناني: " نوريتش فريق كبير جداً مع عدد من اللاعبين الجيدين، سأحاول تقديم الأفضل مع محاولتي تسجيل الأهداف لمساعدة الفريق ليكون بأفضل المراكز".

وأضاف: "سمعت الكثير من الأشياء الجيدة عم نوريتش سيتي، أنا حقاً متحمس للانضمام إلى الرجال في الصيف".

وتوقفت النشاطات الرياضية في معظم بقاع العالم بسبب انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) كما اتخذت العديد من الأندية قرارات بخفض أجور لاعبيها للتقليل من الخسائر المالية التي لحقت بها جراء تفشي الوباء.

نوريتش سيتي
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