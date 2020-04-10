نوريتش يخرق ضجة كورونا بضم لاعبٍ جديد



وأعلن نوريتش في موقعه الرسمي على الإنترنت اليوم الجمعة عن التوقيع مع اللوكسمورغي دانيل سيناني.

وجاء في البيان لنادي نوريتش الذي يصارع على البقاء في الدوري الممتاز: "نوريتش اتفق على عقد مع المهاجم اللوكسمبورغي الدولي دانيل سيناني، اللاعب وقّع على عقد مع الكناري وسيرتدي قميص الفريق بدءاً من موسم 2020-2021".



وتابع: "صاحب الـ23 عاماً سيمتد عقده لثلاث سنوات"، مشيراً إلى ثقته بتطور اللاعب الذي سجّل 14 هدفاً في 16 مباراة.

وقال سيناني: " نوريتش فريق كبير جداً مع عدد من اللاعبين الجيدين، سأحاول تقديم الأفضل مع محاولتي تسجيل الأهداف لمساعدة الفريق ليكون بأفضل المراكز".

وأضاف: "سمعت الكثير من الأشياء الجيدة عم نوريتش سيتي، أنا حقاً متحمس للانضمام إلى الرجال في الصيف".

وتوقفت النشاطات الرياضية في معظم بقاع العالم بسبب انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) كما اتخذت العديد من الأندية قرارات بخفض أجور لاعبيها للتقليل من الخسائر المالية التي لحقت بها جراء تفشي الوباء.