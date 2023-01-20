نوتنغهام فورست يتعاقد مع النيوزيلندي كريس وود

وسجل وود هدفين في 18 مباراة هذا الموسم مع نيوكاسل صاحب المركز الرابع في الدوري الممتاز برصيد 38 نقطة من 19 مباراة فيما يحتل فورست الصاعد للمسابقة الموسم الحالي المركز 13 برصيد 20 نقطة.

وقال وود، الذي سجل 33 هدفا في 70 مباراة مع نيوزيلندا، "يمكنك أن ترى التحول (في فورست) خلال آخر 18 شهرا وهو يتقدم بالطريقة الصحيحة. إنه مشروع يسير في الاتجاه الصحيح".

وأحرز وود 53 هدفا في 165 مباراة مع بيرنلي قبل أن ينتقل إلى نيوكاسل قبل أكثر من عام بقليل مقابل 25 مليون جنيه إسترليني (30.85 مليون دولار).

وسجل خمسة أهداف في 39 مباراة مع نيوكاسل.

