English
العربية
الدوري الإنكليزي الممتاز
ميركاتو

نوتنغهام فورست يتعاقد مع النيوزيلندي كريس وود

من قبل

أعلن نوتنغهام فورست المنافس في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة تعاقده مع المهاجم النيوزيلندي كريس وود من نيوكاسل يونايتد على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع إمكانية جعل الانتقال دائم حتى صيف 2024.

Reuters

وسجل وود هدفين في 18 مباراة هذا الموسم مع نيوكاسل صاحب المركز الرابع في الدوري الممتاز برصيد 38 نقطة من 19 مباراة فيما يحتل فورست الصاعد للمسابقة الموسم الحالي المركز 13 برصيد 20 نقطة.  

وقال وود، الذي سجل 33 هدفا في 70 مباراة مع نيوزيلندا، "يمكنك أن ترى التحول (في فورست) خلال آخر 18 شهرا وهو يتقدم بالطريقة الصحيحة. إنه مشروع يسير في الاتجاه الصحيح".  

وأحرز وود 53 هدفا في 165 مباراة مع بيرنلي قبل أن ينتقل إلى نيوكاسل قبل أكثر من عام بقليل مقابل 25 مليون جنيه إسترليني (30.85 مليون دولار).  

 وسجل خمسة أهداف في 39 مباراة مع نيوكاسل.              
 

ميركاتو نيوكاسل يونايتد نوتنغهام فورست كريس وود
السابق آرسنال يعلن ضمّ البلجيكي لياند
اقرأ
آرسنال يعلن ضمّ البلجيكي لياندرو تروسار إلى صفوفه
التالي تقارير - السلوفاكي ميلان سكرين
اقرأ
تقارير - السلوفاكي ميلان سكرينيار وافق على الانتقال إلى باريس سان جيرمان
-

آخر الأحداث

>