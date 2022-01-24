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نديم أميري يقترب من الانتقال إلى جنوى الإيطالي

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اقترب الدولي الألماني نديم أميري من الانتقال من باير ليفركوزن إلى جنوى الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وفق ما أفادت تقارير إعلامية الاثنين.

AFP

ومن المتوقع أن يصل اللاعب الأفغاني الأصل إلى إيطاليا الثلاثاء لإجراء فحوصات طبية، من أجل إكمال صفقة انتقال على سبيل الإعارة مع خيار الشراء.

وسينضم صانع الالعاب، صاحب الـ25 عاماً، إلى جنوى المهدد بالهبوط إلى الدرجة الثانية ومدربه الالماني الجديد ألكسندر بليسين الذي خلف الأوكراني أندري شيفتشنكو المقال السبت الماضي.

ويقبع جنوى في المركز ما قبل الأخير مع 13 نقطة في الكالتشيو، فيما يحتل باير ليفركوزن المركز الثالث في البوندسليغا برصيد 35 نقطة، متأخراً بفارق 14 نقطة عن بايرن ميونيخ المتصدر.

واستهل أميري مسيرته الاحترافية مع الفريق الرديف لهوفنهايم في العام 2014، قبل أن تتم ترقيته إلى الأول في الموسم التالي ومن ثم انتقل الى ليفركوزن في العام 2019.

على الصعيد الدولي، خاض في تشرين الاول/أكتوبر 2019 أولى مبارياته مع منتخب "مانشافت".
 

جنوى ميركاتو باير ليفركوزن نديم أميري
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