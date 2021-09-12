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الدوري الإنكليزي الممتاز
ميركاتو

ناغاتومو يعود إلى الدوري الياباني من بوابة طوكيو

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عاد المدافع الياباني الدولي يوتو ناغاتومو إلى ناديه السابق طوكيو إف.سي المنافس في الدوري الياباني لكرة القدم بعد أن أمضى أكثر من عقد كامل في أوروبا.

AFP


وكان ناغاتومو الذي أتمّ عامه 35 اليوم الأحد بدأ مسيرته الاحترافية في صفوف طوكيو إف.سي في 2007 قبل أن يلعب بعد ذلك في إيطاليا وتركيا وفرنسا.  

وخلال فترته الأولى أمضى ناغاتومو ثلاثة أعوام ونصف مع طوكيو قبل أن يمضي سبعة مواسم في إيطاليا حيث شارك في 170 مباراة في الدوري الأول ثم انتقل إلى غلطة سراي التركي في 2018.  

وفي الموسم الماضي لعب ناغاتومو مع مرسيليا الفرنسي لكنه لم يرتبط بأي فريق منذ انتهاء عقده في أخر الموسم الماضي.  

وشارك ناغاتومو في 127 مباراة دولية مع المنتخب الياباني منذ ظهوره الأول مع الفريق في 2008 وكان ضمن التشكيلة الفائزة بكأس سيا في 2011.  

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