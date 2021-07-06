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بطولة أمم أوروبا 2020
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ناصر غانم الخليفي يرحّب بانضمام أشرف حكيمي إلى صفوف باريس سان جيرمان

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رحّب رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، القطري ناصر غانم الخليفي، بانضمام النجم الدولي المغربي أشرف حكيمي إلى صفوف باريس سان جيرمان اليوم الثلاثاء.

Reuters

وقال رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي: "يُسعدنا الترحيب بأشرف حكيمي في باريس سان جيرمان اليوم".

وأضاف ناصر غانم الخليفي: "يُظهر هذا التعاقد مستوى طموحاتنا. نواصل بناء شيء مميز للغاية. رغم أنّ عمر أشرف لا يتجاوز 22 عامًا فقد أثبت نفسه بالفعل كواحد من أكثر المدافعين موهبة في عالم كرة القدم".

وتابع: "هذه هي المعايير التي وضعناها في النادي. أعلم أن أشرف سيحظى بمسيرة رائعة معنا والنادي بأكمله يتمنى له كل التوفيق بألوان فريقنا".

ووقّع الدولي المغربي (36 مباراة دولية سجّل خلالها 4 أهداف) القادم من إنتر الإيطالي عقداً مع الفريق الباريسي لمدّة خمس سنوات يمتدّ حتّى 30 يونيو 2026. 


 

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