نادي قطر يتعاقد مع الدولي الجزائري بلعمري

ويبلغ بلعمري 31 عاماً ويلعب في مركز قلب الدفاع وسبق له اللعب لأندية شبيبة القبائل ووفاق سطيف الجزائري، كما خاض 4 مواسم مع فريق الشباب السعودي.

وعلى الصعيد الدولي شارك بلعمري مع منتخب الجزائر في 18 مباراة وتوج مع منتخب محاربي الصحراء بلقب كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت في مصر عام 2019، وشارك بشكل أساسي في المباراة النهائية التي انتهت بفوز الجزائر على السنغال بهدف نظيف.