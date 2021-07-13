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بطولة أمم أوروبا 2020
ميركاتو

نادي قطر يتعاقد مع الدولي الجزائري بلعمري

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تعاقد نادي قطر رسمياً مع الدولي الجزائري جمال بلعمري قادماً من ليون الفرنسي.

Reuters

ويبلغ بلعمري 31 عاماً ويلعب في مركز قلب الدفاع وسبق له اللعب لأندية شبيبة القبائل ووفاق سطيف الجزائري، كما خاض 4 مواسم مع فريق الشباب السعودي.

وعلى الصعيد الدولي شارك بلعمري مع منتخب الجزائر في 18 مباراة وتوج مع منتخب محاربي الصحراء بلقب كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت في مصر عام 2019، وشارك بشكل أساسي في المباراة النهائية التي انتهت بفوز الجزائر على السنغال بهدف نظيف.

 

ميركاتو نادي قطر جمال بلعمري
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