ناتشو يتابع موقف راموس قبل اتخاذ قراره

وينتهي عقد راموس الذي حفر اسمه في الميرنغي نهاية الموسم، بينما لدى ناتشو موسماً آخر مع ريال مدريد.

وكان النادي أجرى بعض المحادثات مع راموس بشأن تمديد عقده، لكن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، اعترف مؤخراً أنه غير متأكد مما إذا كان الدولي الإسباني سيوقع على عقد جديد أم لا.

ويبدو مستقبل ناتشو البالغ من العمر 31 عاماً، والذي أصبح لاعباً أساسياً مع زيدان، غير واضح هو الآخر.

وقال في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين قبل اللقاء المنتظر ضد ليفربول غداً: "بالطبع، سواء جدد ريال مدريد لراموس، أو تعاقد مع قلب دفاع أو اثنين آخرين، هي قرارات تؤثر على مستقبلي".

وأضاف: "إنه أمر طبيعي، كل شيء يؤثر على وضعيتنا كلاعبين، سوف أنظر إلى الأمر وأحلله وأتحدث مع النادي وعائلتي، وسأتخذ القرار الأفضل لنفسي بعد التحدث مع فريقي".

ولم يُدرج راموس في تشكيلة ريال مدريد المكوّنة من 21 لاعباً في مهمة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء ضد ليفربول، بسبب إصابة في ربلة الساق أصيب بها أثناء أداء الواجب الدولي.

وأمضى راموس المواسم الـ 16 الماضية مع لوس بلانكوس، لكنه ارتبط بقوة بالخروج المجاني في نهاية الموسم، الأمر الذي لا يتقبله أغلب عشاق ريال.

وقال ناتشو في السياق: "بصفتي زميلًا في الفريق، وصديقاً ومدريديستا، لا يسعني إلا أن أقول إن أفضل شيء للنادي هو بقائه. سيرخيو يشعر بالإحباط لأنه قائدنا ولن يكون حاضراً خلال فترة حاسمة من الموسم".

شارك ناتشو في 21 مباراة مع ريال مدريد في جميع المسابقات هذا الموسم، وبدأ مباراتي الذهاب والإياب ضد أتالانتا في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال "قد تكون هذه أفضل فترة في حياتي المهنية، لدي ثقة لم أشعر بها من قبل. هذا حلم وآمل أن تستمر الثقة، وهي ما يريده اللاعب دائماً".

وفاز ريال مدريد في آخر ثلاث مواجهات له مع ليفربول، كان آخرها الفوز 3-1 في نهائي دوري أبطال أوروبا قبل ثلاث سنوات عندما تم دخول ناتشو كبديل في الشوط الأول.

وقال "منذ لقائنا السابق ضدهم فقدنا كريستيانو رونالدو، وأصبحوا أبطالًا. لكن لا يوجد فرق كبير بين الفريقين. نحن نركز على مهمتنا".

وفي الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا بمسماه الجديد، فاز ليفربول بمباراة واحدة ضد ريال مدريد 5-0 في مجموع المباراتين في دور الستة عشر موسم 2008-2009، ويتوقع ناتشو مواجهة قوية هذه المرة.