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الدوري الإنكليزي الممتاز
ميركاتو

نابولي يستعير الظهير البولندي بيريشينسكي من سمبدوريا

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انتقل الظهير الأيمن البولندي بارتوش بيريشينسكي من سمبدوريا الإيطالي إلى مواطنه نابولي على سبيل الإعارة، حسب ما أعلن الفريق الجنوبي السبت.

AFP

وكشف نابولي في بيان مختصر أنه تعاقد مع الظهير الأيمن البالغ 30 عاماً "مع خيار الشراء". وذكرت الصحف الإيطالية ان نابولي قادر على تثبيت عقد البولندي في نهاية الموسم مقابل 1.9 مليون دولار.

حمل بيريشينسكي ألوان سمبدوريا منذ 2017 ويملك في رصيده 50 مباراة دولية. وقد خاض جميع مباريات بلاده في مونديال قطر حيث بلغ فريق المهاجم روبرت ليفاندوفسكي الدور ثمن النهائي.

ويتصدر نابولي ترتيب الدوري الإيطالي بفارق خمس نقاط عن ميلان أقرب مطارديه، بعد خسارة مباراته الأولى في العام الجديد أمام إنتر الأربعاء.

ويسافر فريق المدرب لوتشانو سباليتي الأحد لمواجهة جنوى، في محاولة لمتابعة مسيرته نحو احراز لقبه الأول في الدوري منذ 1990.
 

ميركاتو نابولي الدوري الإيطالي سامبدوريا بارتوش بيريشينسكي
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