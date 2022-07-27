نابولي يتعاقد مع المدافع الكوري الجنوبي كيم مين-جاي

كتب رئيس النادي الجنوبي أوريليو دي لورنتيس عبر موقعه على تويتر "أهلاً وسهلاً مين جاي!"، قبل أن يحذو نابولي حذوه من دون ذكر قيمة الصفقة ومدتها.

وحسب العديد من وسائل اعلام محلية، قاربت الصفقة حوالي 20 مليون يورو.

📌 Allenamento mattutino per gli azzurri. Personalizzato in campo per Kim 💪



👉 https://t.co/Q0tKI3uHvr pic.twitter.com/LJCXIXbSAL — Official SSC Napoli (@sscnapoli) July 27, 2022

وسيتوجب على المدافع مين-جاي، ابن الـ 25 عاماً، سدّ الفراغ الكبير الذي خلفه رحيل "الصخرة" السنغالي خاليدو كوليبالي إلى تشيلسي الانكليزي، بعدما ارتدى قميص نابولي خلال 8 أعوام.

ولم يخض الكوري الجنوبي سوى موسم يتيم مع فنربغشة في الدرجة الأولى التركية، ليسجل هدفاً بعدما كان خاض غمار الدوري الصيني مع فريق بكين غوان.

وخاض مين-جاي 42 مباراة دولية منذ عام 2017، وسجل 3 أهداف، لكنه غاب عن كأس العالم الأخيرة في روسيا 2018.

وتوّج المدافع الدولي بذهبية الألعاب الآسيوية عام 2018 إلى جانب نجم توتنهام الانكليزي سون هيونغ-مين.

