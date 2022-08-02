ميلان ينهي إجراءات التعاقد مع دي كيتلار

وذكر النادي اللومباردي الخبر في بيان رسمي بعد اجتياز اللاعب للفحص الطبي مؤكداً أنه سيرتدي القميص رقم 90 مع الفريق.

ونشأ دي كيتلار المولود عام 2001 في قطاع شباب كلوب بروج قبل أن يظهر لأول مرة مع الفريق الأول عام 2019. ومنذ ذلك الحين شارك في 120 مسجلاً 25 هدفًا، وفاز بالدوري البلجيكي ثلاث مرات وكأس السوبر مرتين.

في نوفمبر 2020، ظهر لأول مرة مع المنتخب البلجيكي فخاض معه 8 مباريات وسجل هدفًا واحدًا.

🚨 بيان رسمي



يسر نادي اي سي ميلان الإعلان عن التوقيع مع تشارلز دي كيتيلير قادمًا من نادي كلوب بروج البلجيكي.



وقع اللاعب عقدًا يمتد حتى 30 يونيو 2027 وسيرتدي القميص رقم 90 مع الفريق.#ميلان_دائمًا 🔴⚫️ pic.twitter.com/9ubkvJ60ic — اي سي ميلان عربي (@acmilanar) August 2, 2022

وتألق دي كيتلار الموسم الماضي في مسابقة دوري أبطال أوروبا بقميص النادي البلجيكي، مما دفع ميلان إلى تقديم نحو 35 مليون يورو (تشمل المكافآت) لجذبه إلى دوري الدرجة الأولى، وفقًا للأرقام التي نقلتها الصحافة.

ويمكن لدي كيتلار، بفضل فنياته وسرعته، اللعب في مركز صانع ألعاب الرقم 10 أو على الجناح الأيمن لهجوم الروسينيري.

ويأتي التعاقد معه أيضاً كجزء من سياسة بطل إيطاليا، العائد إلى القمة، المعتمدة بشكل خاص على اللاعبين الشباب الذين يتمتعون بإمكانيات تطوير عالية.