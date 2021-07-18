ميلان يعلن عن تعاقده مع مدافع موناكو فودي بالو-توريه

وبدأ اللاعب السنغالي الدولي (24 عاما) مسيرته في الملاعب في صفوف باريس سان جيرمان قبل الانتقال إلى ليل في 2017 حيث كان ظهوره الأول في دوري الدرجة الأولى الفرنسي للعبة.

ومع ليل شارك بالو-توريه في 47 مباراة ثم انضم إلى موناكو في يناير/كانون الثاني 2019.

كما شارك في 9 مباريات مع منتخب فرنسا تحت 21 عاما قبل التحوّل لتمثيل السنغال حيث شارك لأول مرة مع منتخبها الأول في مارس/أذار الماضي.

وفي ميلان سيتنافس بالو-توريه على مركز الظهير الأيسر مع تيو هرنانديز بينما يستعد فريق المدرب ستيفانو بيولي للعودة إلى دوري أبطال أوروبا بعد غياب استمر سبعة أعوام.

واحتل ميلان المركز الثاني بين فرق الدوري الإيطالي خلف جاره إنتر في نهاية الموسم الماضي وسيبدأ مسيرته في الموسم الجديد للبطولة خارج أرضه في مواجهة سامبدوريا في 22 أغسطس/آب المقبل.

