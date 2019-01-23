ميلان يعلن ضم البولندي بياتيك إلى صفوفه

ووقع بياتيك (23 عاماً) عقداً لمدة أربعة مواسم ونصف ينتهي في حزيران/يونيو عام 2023. ولم يكشف ميلان عن قيمة الصفقة لكن تقارير صحافية أشارت إلى أنها بلغت حوالي 35 مليون يورو.

وسجل بياتيك 13 هدفاً في الدوري الإيطالي هذا الموسم، ويحتل المركز الثاني في صدارة ترتيب الهدافين بفارق هدف وراء البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس حامل اللقب، كما سجل 19 هدفاً في 21 مباراة في مختلف المسابقات مع جنوى، وخاض مباراتين دوليتين مع منتخب بلاده.

وكان بياتيك انتقل إلى جنوى قادماً من كراكوفيا البولندي الصيف الماضي مقابل أربعة ملايين يورو.

وتأتي عملية انتقال بياتيك بعد رحيل هيغوايين إلى صفوف تشيلسي الإنكليزي على سبيل الاعارة حتى نهاية الموسم الحالي حيث سيلعب بإشراف مدربه السابق في نابولي الإيطالي ماوريتسيو ساري.