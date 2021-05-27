ميلان يعلن التعاقد مع مايك ماينان بديل دوناروما

وجاء تحرك ميلان السريع لتعويض دوناروما بعد ضمانه التأهل إلى دوري ابطال أوروبا في الموسم المقبل إثر احتلاله وصافة الدوري الإيطالي.

وجاء في تغريدة نشرها ميلان عبر حسابه الرسمي على تويتر: "يسر نادي أي سي ميلان الإعلان عن التوقيع مع الحارس الفرنسي مايك ماينان قادماً من فريق ليل الفرنسي".

وتابع ميلان: "ماينان سينضم إلى النادي اعتباراً من 1 يوليو 2021 بعد أن وقع على عقد مع الروسونيري يمتد حتى 30 يونيو 2026 وسيرتدي القميص رقم 16".

وتألق الحارس الفرنسي (25 عاماً) بشكلا لافت مع ليل هذا الموسم وساعده على التتويج بلقب الدوري الفرنسي، كما سبق له تمثيل منتخب فرنسا بجميع فئاته العمرية.

وكان المدير الرياضي لنادي ميلان ومدافعه الدولي السابق باولو مالديني قد أكّد الأربعاء أنّ حارس مرماه الدولي جانلويجي دوناروما سيترك النادي اللومباردي هذا الصيف في صفقة انتقال حر.

وينتهي عقد دوناروما مع ميلان في نهاية الشهر وقد ارتبط بالانتقال إلى عملاقي الدوري الإسباني برشلونة وريال مدريد ومانشستر يونايتد الإنكليزي وحتى يوفنتوس غريمه التقليدي في إيطاليا.

وقال أسطورة ميلان على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر": "نحتاج إلى إظهار الاحترام لشخص قدّم الكثير لميلان، لم يقلل احترامه لنا أبداً، نحن نسير في طرق منفصلة، لكن لا يسعني إلا أن أتمنى له الأفضل".

وأضاف: "دوناروما كان أحد أبرز اللاعبين في صفوفنا هذا الموسم ولكن بات من الصعب إيجاد لاعبين يستهلون مشوارهم الكروي مع فريق وينهون مسيرتهم معه، وبالتالي طريقنا ينفصل".