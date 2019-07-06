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كوبا أمريكا 2019
ميركاتو

ميلان يضمّ تيو هرنانديز من ريال مدريد

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أعلن نادي ميلان الإيطالي السبت أنه تعاقد مع الظهير الأيسر الفرنسي تيو هرنانديز من ريال مدريد الإسباني في صفقة قدرت قيمتها بعشرين مليون يورو.

AFP

ووقّع الفرنسي البالغ من العمر 21 عاما عقدا مع النادي اللومباردي لخمسة أعوام بعد أن أمضى الموسم الماضي معارا من ريال مدريد الى منافسه المحلي ريال سوسييداد حيث سجل هدفا في 24 مباراة.

ولم يخض هرنانديز سوى 23 مباراة رسمية مع الفريق الأول لريال مدريد منذ انتقاله إليه عام 2017 من الجار اللدود أتلتيكو مدريد، حيث لعب مع الفريق الرديف بعد أن تدرّج في صفوف الفرق العمرية بين 2007 و2015.

ويمرّ ميلان بمرحلة انتقالية صعبة بعد رحيل المدرب جينارو غاتوزو والاستعانة بماركو جامباولو لخلافته، كما أن النادي اللومباردي استبعد من مسابقة "يوروبا ليغ" للموسم المقبل بسبب مخالفته قواعد اللعب المالي النظيف.
 

تيو هرنانديز
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