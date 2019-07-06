ميلان يضمّ تيو هرنانديز من ريال مدريد

ووقّع الفرنسي البالغ من العمر 21 عاما عقدا مع النادي اللومباردي لخمسة أعوام بعد أن أمضى الموسم الماضي معارا من ريال مدريد الى منافسه المحلي ريال سوسييداد حيث سجل هدفا في 24 مباراة.

ولم يخض هرنانديز سوى 23 مباراة رسمية مع الفريق الأول لريال مدريد منذ انتقاله إليه عام 2017 من الجار اللدود أتلتيكو مدريد، حيث لعب مع الفريق الرديف بعد أن تدرّج في صفوف الفرق العمرية بين 2007 و2015.

ويمرّ ميلان بمرحلة انتقالية صعبة بعد رحيل المدرب جينارو غاتوزو والاستعانة بماركو جامباولو لخلافته، كما أن النادي اللومباردي استبعد من مسابقة "يوروبا ليغ" للموسم المقبل بسبب مخالفته قواعد اللعب المالي النظيف.

