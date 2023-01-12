ميلان يجدد عقد الجزائري بن ناصر حتى عام 2027

وغرّد ميلان عبر حسابه في تويتر: " يسر نادي اي سي ميلان الإعلان عن تجديد عقد إسماعيل بن ناصر حتى 30 يونيو 2027".

وأضاف: "انضم بن ناصر إلى الفريق في 2019، ومنذ ذلك الحين، خاض اللاعب 129 مباراة بألوان الروسونيري. يسعدنا مواصلة هذه الرحلة سوياً".

