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الدوري الإنكليزي الممتاز
ميركاتو

ميلان يجدد عقد الجزائري بن ناصر حتى عام 2027

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جدد نادي ميلان الإيطالي اليوم الخميس عقد لاعبه الجزائري إسماعيل بن ناصر حتى عام 2027.

AFP

وغرّد ميلان عبر حسابه في تويتر: " يسر نادي اي سي ميلان الإعلان عن تجديد عقد إسماعيل بن ناصر حتى 30 يونيو 2027".

وأضاف: "انضم بن ناصر إلى الفريق في 2019، ومنذ ذلك الحين، خاض اللاعب 129 مباراة بألوان الروسونيري. يسعدنا مواصلة هذه الرحلة سوياً".
 

آي سي ميلان ميركاتو إسماعيل بن ناصر
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