ميسي يكشف عن مستقبله في حوار صحفي

وقال ميسي لصحيفتي "دياريو سبورت" و"موندو ديبورتيفو" الإسبانيتين الأربعاء "لقد قررت الذهاب إلى ميامي، ليس لدي (اتفاق) مختوم بنسبة 100 في المئة أو ربما هناك أشياء يجب القيام بها، لكننا قررنا مواصلة طريقنا هناك".

قال بطل العالم في هذا الصدد إنه لا يريد أن ينتظر برشلونة لإيجاد صيغة للتمكن من التوقيع معه، نظراً لوضع النادي المالي الذي أدى إلى رحيله عنه.

وأضاف "كنت أخشى أن يحدث ذلك مرة أخرى. (قررت) مغادرة أوروبا، صحيح أنني تلقيت عروضاً من فريق أوروبي آخر، لكنني لم أفكر في الأمر حتى لأنه في أوروبا، كانت فكرتي هي الذهاب إلى برشلونة فقط".

وتابع "بعد الفوز بكأس العالم وعدم التمكن من الذهاب إلى برشلونة، حان الوقت للذهاب إلى أم أل أس لأعيش كرة القدم بطريقة مختلفة وأستمتع بحياتي اليومية أكثر".

وأردف قائلاً "من الواضح أنني ذاهب بنفس المسؤولية والرغبة في الفوز، والقيام بالأشياء بشكل جيد، ولكن بمزيد من الهدوء".

ونشر إنتر ميامي فيديو في سياق انتقال ميسي إليه.





