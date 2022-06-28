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ميركاتو

موناكو يتعاقد مع الدولي الياباني مينامينو

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أعلن موناكو ثالث الدوري الفرنسي لكرة القدم الثلاثاء تعاقده مع مهاجم ليفربول الإنكليزي الدولي الياباني تاكومي مينامينو لمدة أربع سنوات.

Reuters

ولم يكشف نادي الإمارة عن قيمة العقد لكن مصادر مقربة من الملف أشارت إلى أن موناكو سيدفع 15 مليون يورو للحصول على المهاجم الياباني الذي سجل 17 هدفا في 42 مباراة دولية مع منتخب بلاده.

وقال المدير الرياضي في موناكو بول ميتشيل "يتمتّع مينامينو بخبرة كبيرة على أعلى المستويات من خلال مشاركاته في المسابقات الأوروبية وإحرازه الكثير من الكؤوس".

وبدأ مينامينو مسيرته في نادي سيريزو أوساكا الياباني قبل أن يتوجّه إلى أوروبا حيث دافع عن ألوان نادي ريد بول سالزبورغ النمساوي اعتبارا من كانون الثاني/يناير عام 2015 قبل أن يحصل ليفربول على خدماته في فترة الانتقالات الشتوية في كانون الثاني/يناير 2020.

وفشل المهاجم الياباني في فرض نفسه أساسيا في صفوف ليفربول فأعير إلى ساوثمبتون لفترة ستة أشهر من شباط/فبراير إلى حزيران/يونيو 2021 قبل أن يعود إلى صفوفه الموسم الفائت.  
 

ميركاتو موناكو ليفربول تاكومي مينامينو
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