موراتا يعود لصفوف يوفنتوس على سبيل الإعارة

قال يوفنتوس بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم الثلاثاء إنه ضم المهاجم ألفارو موراتا على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد من أتلتيكو مدريد مقابل عشرة ملايين يورو (11.71 مليون دولار).

كما يعطي الاتفاق يوفنتوس خيار شراء المهاجم الإسباني البالغ من العمر 27 عاما في نهاية الموسم مقابل 45 مليون يورو يتم دفعها على ثلاث سنوات.

وبعد أن كان الأوروغوياني لويس سواريز مرشحاً للانتقال إلى فريق "السيدة العجوز" من برشلونة الإسباني بعدما أعلمه المدرب الجديد الهولندي رونالد كومان بأنه خارج حساباته للموسم المقبل، وقع خيار بطل إيطاليا على لاعبه السابق موارتا نتيجة تأخر حصول سواريز على جواز السفر الإيطالي.

وسبق لموراتا أن دافع عن ألوان يوفنتوس لموسمين بين 2014-2016 قادما من ريال مدريد، إلا أن الأخير فعّل البند الذي يسمح له باستعادة المهاجم الدولي الذي سجل 27 هدفا في 93 مباراة خاضها بقميص "البيانكونيري" وأحرز معه لقب كل من الدوري والكأس المحليين مرتين إضافة إلى لقب في كأس السوبر الإيطالية.