موراتا سينتقل نهائياً إلى أتلتيكو في نهاية الموسم المقبل

وانتقل موراتا إلى صفوف أتلتيكو مدريد في سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة في كانون الثاني/يناير الماضي وخاض في صفوفه 17 مباراة في مختلف المسابقات سجل خلالها 6 أهداف.

أما في صفوف تشيلسي، فسجل الإسباني الدولي 24 هدفا في 72 مباراة وأحرز معه كأس اإنكلترا الموسم قبل الماضي.

وقال موراتا على مواقع التواصل الاجتماعي "أنا سعيد لأن الأمر أصبح رسميا".

أما أتلتيكو فأصدر بيانا جاء فيه "سيلعب المهاجم الإسباني على سبيل الإعارة الموسم المقبل كما اتفقنا عليه عندما انضم إلى الفريق في كانون الثاني/يناير الماضي خلال فترة الانتقالات وستصبح عملية الانتقال بصورة دائمة في بداية موسم 2020-2021".

يذكر أن أتلتيكو مدريد تعاقد مع الموهبة البرتغالي الصاعدة جواو فيليكس من بنفيكا مقابل 126 مليون يورو وهي خامس أغلى صفقة في التاريخ في حين سيتركه مهاجمه الفرنسي أنطوان غريزمان المرجح انتقاله إلى صفوف برشلونة.