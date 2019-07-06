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كوبا أمريكا 2019
ميركاتو

موراتا سينتقل نهائياً إلى أتلتيكو في نهاية الموسم المقبل

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سينتقل المهاجم الإسباني ألفارو موراتا المعار إلى أتلتيكو مدريد، بصورة نهائية إلى فريق العاصمة الإسبانية في نهاية موسم 2019-2020 بحسب ما أعلن تشيلسي الإنكليزي السبت.

Reuters

وانتقل موراتا إلى صفوف أتلتيكو مدريد في سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة في كانون الثاني/يناير الماضي وخاض في صفوفه 17 مباراة في مختلف المسابقات سجل خلالها 6 أهداف.

أما في صفوف تشيلسي، فسجل الإسباني الدولي 24 هدفا في 72 مباراة وأحرز معه كأس اإنكلترا الموسم قبل الماضي.

وقال موراتا على مواقع التواصل الاجتماعي "أنا سعيد لأن الأمر أصبح رسميا".

أما أتلتيكو فأصدر بيانا جاء فيه "سيلعب المهاجم الإسباني على سبيل الإعارة الموسم المقبل كما اتفقنا عليه عندما انضم إلى الفريق في كانون الثاني/يناير الماضي خلال فترة الانتقالات وستصبح عملية الانتقال بصورة دائمة في بداية موسم 2020-2021".

يذكر أن أتلتيكو مدريد تعاقد مع الموهبة البرتغالي الصاعدة جواو فيليكس من بنفيكا مقابل 126 مليون يورو وهي خامس أغلى صفقة في التاريخ في حين سيتركه مهاجمه الفرنسي أنطوان غريزمان المرجح انتقاله إلى صفوف برشلونة.

ميركاتو أتلتيكو مدريد ألفارو موراتا
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