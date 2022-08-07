موديست في طريقه الى دورتموند من أجل تعويض غياب هالر



وقال كيهل: "توصلنا لاتفاق شفهي مبدئي مع كولن من أجل انتقال المهاجم أنتوني موديست"، مشيراً إلى أنّ الأخير سيخضع للفحص الطبي قبل وضع اللمسات الأخيرة على العقد.



وبعدما تأسس كروياً في نيس ودافع عن ألوان الفريق الأول من 2007 حتى 2010 قبل الانتقال لبوردو الذي أعاره لبلاكبيرن الإنكليزي وباستيا، حلّ موديست (34 عاماً) في الدوري الألماني عام 2013 من أجل الدفاع عن ألوان هوفنهايم حيث لعب لموسمين قبل الانتقال إلى كولن في صيف 2015.



خاض موسمين كاملين مع كولن وسجل 45 هدفاً في 74 مباراة، بينها 25 هدفاً خلال موسم 2016-2017 من الدوري ليكون ثالث ترتيب الهدافين خلف الغابوني بيار-إيميريك أوباميانغ (31) والبولندي روبرت ليفاندوفسكي (30)، مقدماً أفضل مواسمه ما ساهم في تأهل كولن إلى مسابقة "يوروبا ليغ" وبالتالي المشاركة قارياً لأول مرة بالنسبة للنادي منذ ربع قرن.



وبعدما تمت اعارته لتيانجين الصيني في صيف 2017، عاد موديست إلى كولن في خريف 2018 بعقد حتى 2023.



وساهم الفرنسي الموسم الماضي في قيادة كولن إلى إنهاء الدوري المحلي في المركز السابع بتسجيله 20 هدفاً، مانحاً النادي بطاقة المشاركة في الملحق الفاصل لمسابقة "كونفرنس ليغ".



وسيكون الفرنسي أمام مهمة صعبة هذا الموسم بألوان دورتموند المشارك في دوري الأبطال، إذ لا يتوجب عليه تعويض غياب الوافد الجديد هالر وحسب، بل أن يُنسي الجماهير رحيل الهداف النروجي إرلينغ هالاند لمانشستر سيتي الإنكليزي.