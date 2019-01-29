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كأس آسيا - الإمارات 2019
ميركاتو

مهاجم بايرن فاغنر في طريقه إلى الصين

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ذكرت وسائل الإعلام الالمانية الثلاثاء أن ساندرو فاغنر مهاجم بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني في طريقه للتوقيع على عقد مع تيانجين تيدا الصيني.

Reuters

 

وبحسب ما جاء في صحيفة "بيلد" اليومية، لم يصل الناديان إلى اتفاق نهائي حول قيمة عقد الانتقال، إذ اعتبر النادي البافاري أن المبلغ المقدم من نظيره الصيني والذي وصل إلى 5 ملايين يورو لا يتوافق مع توقعاته.

وانتقل المهاجم الدولي السابق إلى بايرن قادماً من مواطنه هوفنهايم (2016-2018) في كانون الثاني/يناير الماضي مقابل 13 مليون يورو، بعدما وافق أن يكون بديلاً للمهاجم الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

غير أن فاغنر، البالغ 31 عاماً، لم يخض هذا الموسم سوى سبع مباريات في "البوندسليغا"، منها مباراة واحدة كأساسي والست الأخرى دخل إلى المستطيل الاخضر احتياطياً قبل دقائق من صافرة النهاية. ولم يكن المهاجم الألماني على مقاعد البدلاء في المباراتين الأخيرتين في الدوري.

ويشرف على تدريب تيانجين تيدا المدافع الدولي الألماني السابق أولي شتيليكه.

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