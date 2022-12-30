مصادر إعلامية: النصر السعودي يضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من قبل beIN SPORTS December 30, 2022 19:13 أكدت مصادر إعلامية بأن النصر السعودي قد تعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو. reuters وأشارت ذات المصادر بأن كريستيانو رونالدو قد وقع على عقد يمتد لموسمين ونصف مع النصر السعودي. ميركاتو كريستيانو رونالدو النصر السعودي السابق خاكبو متحمس لتجربته الجديدة مع اقرأ التالي - آخر الأحداث December 30, 2022 19:13 مصادر إعلامية: النصر السعودي يضم كريستيانو رونالدو December 29, 2022 13:14 خاكبو متحمس لتجربته الجديدة مع ليفربول December 28, 2022 22:10 ليفربول يضم رسمياً الهولندي كودي خاكبو December 28, 2022 17:25 تشلسي بصدد التعاقد مع المهاجم داترو فوفانا December 27, 2022 15:00 أياكس أمستردام يعلن فسخ عقد بليند بالتراضي December 26, 2022 23:07 ليفربول ينجح في ضم كودي خاكبو December 25, 2022 18:36 وولفرهامبتون يضم رسمياً البرازيلي كونيا December 24, 2022 21:22 تقارير تؤكد اقتراب سواريز من الانتقال لغريميو December 24, 2022 13:33 تقارير: نابولي يقدم عرضاً لضم أوناحي من أنجيه December 23, 2022 14:20 المكسيكي أوتشوا ينتقل إلى ساليرنيتانا