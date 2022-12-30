مصادر إعلامية: النصر السعودي يضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو

من قبل beIN SPORTS December 30, 2022 19:13 أكدت مصادر إعلامية بأن النصر السعودي قد تعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.