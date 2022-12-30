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ميركاتو

مصادر إعلامية: النصر السعودي يضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو

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أكدت مصادر إعلامية بأن النصر السعودي قد تعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

reuters

وأشارت ذات المصادر بأن كريستيانو رونالدو قد وقع على عقد يمتد لموسمين ونصف مع النصر السعودي.  
 


 
 

ميركاتو كريستيانو رونالدو النصر السعودي
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