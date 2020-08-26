مرسيليا يمدّد عقد مانداندا حتى 2024

ووصل الحارس الدولي إلى النادي المتوسطي من لوهافر في عام 2007، ومنذ ذلك الوقت ترك الفريق مرة واحدة في موسم 2017 فقط للعب مع كريستال بالاس الإنكليزي.

وقال النادي في بيان "خاض ستيف مانداندا في 25 آب/أغسطس 2007 مباراته الأولى مع مرسيليا على أرض كان. بعد 13 عاما ويوم واحد، في 26 آب/أغسطس 2020، مدد الحارس "الأيقوني" عقده مع الفريق الأولمبي لثلاثة مواسم إضافية".

وأحرز مانداندا مع مرسيليا لقب الدوري الفرنسي في 2010، وكأس الرابطة بين 2010 و2012، وخاض نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في 2018 عندما خسر أمام أتلتيكو مدريد الإسباني.

وأحرز حارس مرسيليا في العام 2018 لقب كأس العالم، عندما كان الحارس الثاني خلف هوغو لوريس، وحمل ألوان المنتخب الفرنسي في 32 مباراة.

وسيخوض مانداندا في الموسم المقبل مع فريقه دوري أبطال أوروبا، بعد حلول مرسيليا وصيفا في الدوري المحلي عند إيقاف المنافسات بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.