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ميركاتو

مرسيليا يعلن توصله لاتفاق مبدئي مع أليكسيس سانشيز

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أعلن فريق مرسيليا الفرنسي توصله لاتفاق مع التشيلي أليكسيس سانشيز من أجل الانضمام إلى صفوفه.

AFP

ونشر مرسيليا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه توصل إلى اتفاق مبدئي يقضي بانتقال سانشيز إلى صفوفه.

ويبلغ سانشيز من العمر 33 عاماً وسبق له اللعب لأندية أودينيزي وبرشلونة وأرسنال ومانشستر يونايتد قبل انتقاله إلى إنتر الذي خاض معه 109 مباراة في كل المسابقات أحرز خلالها 20 هدفاً ومنح 23 تمريرة حاسمة.

 

مرسيليا ميركاتو أليكسيس سانشيز
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