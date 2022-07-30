مرسيليا يستعير المدافع البرتغالي تافاريش من أرسنال

وقبل انضمامه إلى أرسنال في 2021، حمل تافاريش (22 عاماً) ألوان بنفيكا منذ 2015.

وفي صفوف نادي شمال لندن، خاض الموسم الماضي 27 مباراة، عندما كان خياراً بديلاً للاسكتلندي كيران تيرني، علماً بأن أرسنال تعاقد مع الظهير الايسر الأوكراني ألكسندر زينتشنكو من مانشستر سيتي بطل إنكلترا.

قال مرسيليا في بيان "نونو ظهير أيسر يتمتع بسرعة كبيرة، حجم جسدي وقوة تفوق المتوسط، وخصوصاً قدرته على تكرار المجهود بقوة عالية".

ولم يوضح مرسيليا الذي أعار أرسنال الموسم الماضي المدافع وليام ساليبا قبل أن يصبح دولياً، ما إذا كان عقد الإعارة مقروناً بخيار شراء اللاعب الشاب.

